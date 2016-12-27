Жительница Пхукета засадила поле желтыми цветами в память о Короле

В минувшие выходные буквально сотни водителей, следовавших по Bypass Rd., сделали остановку в районе комплекса The Base, чтобы сфотографироваться на поле с яркими желтыми цветами.

27 Декабря 2016 08:37:13

Владелица участка с цветами – некто Пияпорн Удомсуб – рассказала журналистам, что посадила цветы три месяца назад, чтобы они зацвели как раз к Новому году и Рождеству. По ее словам, цветочное поле – это «дар жителям и гостям Пхукета, а также [жест] в честь Его Величества Пхумипона Адульядета».

«Я рада, что так много людей пришли посмотреть на цветы. Мне приятно, что людям нравится, они проявляют интерес, останавливаются и получают удовольствие», – отметила Пияпорн Удомсуб, добавив, что цветы были выращены естественным образом, без химикатов и каких-то добавок в грунт.

«Я приглашаю всех посмотреть на мое поле и сделать фото. Все совершенно бесплатно, и цветы будут цвести еще несколько месяцев», – заявила она.