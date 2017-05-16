Жительница Пхукета проиграла шулерам почти миллион бат

По заявлению потерпевшей полиция Таланга уже задержала одного из мошенников, но трое по-прежнему на свободе.

16 Мая 2017 10:56:50

В субботу, 13 мая, жительница Пхукета сообщила полиции, что стала жертвой мошенников, специализирующихся на азартных играх. Потерпевшая, имя которой полицейские не раскрывают, рассказала, что днем ранее проиграла четверым мужчинам почти миллион бат. Как следует из заявления, женщина – госпожа А – стала жертвой одного из классических тайских «разводов».

Госпожа А рассказала полиции, что мошенники вошли с ней в контакт под видом агентов по недвижимости, якобы намеревавшихся приобрести ее дом. В процессе общения мужчины перевели разговор на тему азартных игр и уговорили госпожу А сыграть в фан-тан. Полиция не уточнила, в какую версию фан-тана играла женщина с мошенниками, но ее проигрыш составил 900 тыс. бат.

По итогам расследование полиция установила личность и задержала одного из шулеров, которым оказался 49-летний Сомчай Интхавонг. В полиции утверждают, что Сомчай уже сознался в мошенничестве и его доля от выигранных у госпожи А денег была самой большой – 270 тыс. бат. Трое его подельников получили по 220-250 тыс.

«Сомчай уже отсидел полтора года в тюрьме за семь похожих преступлений, в результате которых потерпевшие лишились нескольких миллионов бат, а после освобождения совершил еще три. Госпожа А была его последней жертвой», – заявили в полиции.

По словам правоохранителей, Сомчай заявил, что таким образом борется с человеческой жадностью.

«Я делаю это в качестве предупреждения для бизнесменов – не будьте жадными. Если вы жадны, то станете жертвой. Я знаю, что в других провинциях некоторые люди занимаются тем же, чем и я», – привели сотрудники полиции слова Сомчая.

В ходе общения с прессой шеф полиции Таланга полковник Сомпонг Тхипанпакун также предостерег людей от жадности.

«Мошенники будут убеждать вас, что вы выиграете. Но если они не увидят в вас жадности, то их жертвой вы не станете», – заявил полковник Тхипанпакун.

«Мы знаем личности сообщников Сомчая и сейчас разыскиваем их», – добавил он.

Полиция не уточнила, будут ли предъявлены госпоже А обвинения в азартных играх, участие в которых в Таиланде так же незаконно, как их организация.