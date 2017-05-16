The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Жительница Пхукета проиграла шулерам почти миллион бат

По заявлению потерпевшей полиция Таланга уже задержала одного из мошенников, но трое по-прежнему на свободе.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Мая 2017 10:56:50

В субботу, 13 мая, жительница Пхукета сообщила полиции, что стала жертвой мошенников, специализирующихся на азартных играх. Потерпевшая, имя которой полицейские не раскрывают, рассказала, что днем ранее проиграла четверым мужчинам почти миллион бат. Как следует из заявления, женщина – госпожа А – стала жертвой одного из классических тайских «разводов».

Госпожа А рассказала полиции, что мошенники вошли с ней в контакт под видом агентов по недвижимости, якобы намеревавшихся приобрести ее дом. В процессе общения мужчины перевели разговор на тему азартных игр и уговорили госпожу А сыграть в фан-тан. Полиция не уточнила, в какую версию фан-тана играла женщина с мошенниками, но ее проигрыш составил 900 тыс. бат.

По итогам расследование полиция установила личность и задержала одного из шулеров, которым оказался 49-летний Сомчай Интхавонг. В полиции утверждают, что Сомчай уже сознался в мошенничестве и его доля от выигранных у госпожи А денег была самой большой – 270 тыс. бат. Трое его подельников получили по 220-250 тыс.

«Сомчай уже отсидел полтора года в тюрьме за семь похожих преступлений, в результате которых потерпевшие лишились нескольких миллионов бат, а после освобождения совершил еще три. Госпожа А была его последней жертвой», – заявили в полиции.

По словам правоохранителей, Сомчай заявил, что таким образом борется с человеческой жадностью.

«Я делаю это в качестве предупреждения для бизнесменов – не будьте жадными. Если вы жадны, то станете жертвой. Я знаю, что в других провинциях некоторые люди занимаются тем же, чем и я», – привели сотрудники полиции слова Сомчая.

В ходе общения с прессой шеф полиции Таланга полковник Сомпонг Тхипанпакун также предостерег людей от жадности.

«Мошенники будут убеждать вас, что вы выиграете. Но если они не увидят в вас жадности, то их жертвой вы не станете», – заявил полковник Тхипанпакун.

«Мы знаем личности сообщников Сомчая и сейчас разыскиваем их», – добавил он.

Полиция не уточнила, будут ли предъявлены госпоже А обвинения в азартных играх, участие в которых в Таиланде так же незаконно, как их организация.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин найден мертвым в Бангкоке
Россиянин найден мертвым в Бангкоке
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
Phuket FC вернулся на третью строчку в таблице
Phuket FC вернулся на третью строчку в таблице
Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат
Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.