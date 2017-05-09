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Жители Самуи возмутились сексом иностранцев на пляже

Тайские пользователи Facebook обсуждают видеозапись, на которой двое иностранцев предположительно занимаются сексом на пляже.

Новости Пхукета

9 Мая 2017 15:50:53

Кадр из видео, выложенного в Facebook пользователем DR.K v.3.
Кадр из видео, выложенного в Facebook пользователем DR.K v.3.

Резонансное видео было впервые опубликовано в группе Ruam Phol Khon Mui на Facebook, а затем разошлось и по другим страницам в социальных сетях, сообщает Bangkok Post.

На записи, предположительно сделанной в понедельник, 8 мая, видно мужчину и женщину, предположительно занимающихся сексом на пляже Натхон в тамбоне Анг-Тхонг. Это место пользуется популярностью у туристов благодаря прекрасным видам в часы заката. Однозначных выводов запись сделать не позволяет, но тем не менее ролик вызвал возмущение в социальных сетях.

В настоящий момент неизвестно, намерена ли полиция начать поиск фигурантов видео, как произошло после публикации похожей записи, сделанной на Пхукете. В том случае двум русским туристам пришлось заплатить 1000 штрафа за непристойное поведение в тук-туке. Непосредственно факт занятия сексом в салоне такси россияне не признали.

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