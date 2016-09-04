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Жители поселка Баан-Я требуют починить разбитую дорогу

Дорога нуждается в ремонте уже несколько месяцев, однако Phuket Provincial Office до сих пор не выделил бюджет на проведение работ.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Сентября 2016 11:38:33

Аварии на Thungsuerkhwan Rd. происходят регулярно. Фото: Икапоп Тхонгтуб
Аварии на Thungsuerkhwan Rd. происходят регулярно. Фото: Икапоп Тхонгтуб

Жители поселка Баан-Я предприняли попытку своими собственными силами снизить аварийность на дороге Thungsuerkhwan Rd. в Срисунторне. На прошлой неделе они установили импровизированные ограждения в местах, где асфальт наиболее значительно поврежден. Мешки с песком (как на фото) должны предупредить водителей об опасности.

Впрочем, без полноценного ремонта сделать Thungsuerkhwan Rd. по-настоящему безопасной едва ли возможно. Поврежденный участок имеет протяженность около 2,7 км, освещение на дороге отсутствует, и аварии на Thungsuerkhwan Rd. происходят регулярно.

Жители Баан-Я обвиняют администрацию Срисунторна в бездействии, говоря, что власти не могут починить дорогу уже более полугода. На запрос журналистов мэр района Воравут Сонгйот также не смог назвать срок, в который должна быть отремонтирована Thungsuerkhwan Rd.

«Дорога принадлежит Департаменту сельских дорог и находится на границе района Срисунторн. Сейчас мы ждем бюджета от Phuket Provincial Office, а Департамент сельских дорог уже приступил к выбору подрядчика, который выполнит ремонт», – заявил мэр Срисунторна.

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