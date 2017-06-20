Жители Май-Кхао жалуются на мусор у Airport Viewpoint

Жители домов на Soi Mai Khao 4 и в окрестностях потребовали, чтобы официальные лица разобрались с мусором на пляже.

20 Июня 2017 10:00:46

Упомянутая выше Soi Mai Khao 4 – это улица, на которой стоит отель Grand West Sands, а у выхода с улицы на пляж находится точка, известная как Airport Viewpoint, откуда туристы любят фотографировать садящиеся самолеты. Впрочем, в последнее время в сети появляются и снимки гор мусора, сделанные там же.

«Эта территория находится в зоне ответственности администрации нацпарка Sirinart, но мусор здесь никто не убирает. После того как туристы начали спрашивать, почему здесь так грязно, мы попытались убрать мусор самостоятельно, но его слишком много и с каждым днем количество увеличивается», – рассказал на условиях анонимности один из жителей Май-Кхао.

«Кто бы ни был ответственен за вывоз мусора, они должны делать свою работу. Посетителям пляжа это противно», – добавил собеседник журналистов.

В течение дня, 19 июня, редакция The Phuket News неоднократно пыталась дозвониться до районной административной организации Май-Кхао (OrBorTor), но ответ получить так и не удалось.