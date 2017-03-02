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Жители деревни на Пхукете случайно сожгли счастливый баньян

Местные жители решили поставить свечки духам перед днем розыгрыша национальной лотереи, но недооценили возможные последствия.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Марта 2017 17:05:08

Полиция получила сообщение о пожаре в одной из деревень тамбона Срисунторн около 23:00 вторника, 28 февраля. Когда правоохранители и пожарные прибыли на место событий, столетний баньян, считавшийся в деревне приносящим удачу, уже был охвачен огнем. Сперва 15-метровое дерево тушили два пожарных автомобиля в сопровождении двух автоцистерн, затем на помощь к ним прибыли еще два пожарных расчета.

«Взять пламя под контроль удалось лишь через 50 минут», – рассказал Вирают Суксангуан из полиции Таланга.

Как выяснили полицейские и пожарные, на момент происшествия баньяну уже было более 100 лет. Спасти его после пожара не удалось.

«Пожар начался у основания ствола дерева, где находился домик духов. Жители деревни зажгли там свечи, чтобы попросить духов об удаче в завтрашней лотерее», – заявил лейтенант Суксангуан. Домик духов в пожаре уцелел.

Результаты розыгрыша национальной лотереи 1 марта были следующими:

  • Первый приз: 978453.
  • Первые три цифры: 450 и 560.
  • Последние три цифры: 052 и 577.
  • Последние две цифры: 78.

Полные результаты розыгрыша можно найти здесь. «Новостям Пхукета» неизвестно, выиграл ли кто-то из жителей деревни, где до 28 февраля рос счастливый баньян.

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