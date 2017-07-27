Жителей и гостей Пхукета призвали к уважительному дресс-коду 28 июля

В пятницу, 28 июля, в Таиланде отмечается день рождения Рамы X, однако страна все еще скорбит по ушедшему из жизни отцу нынешнего Короля.

27 Июля 2017 09:33:37

Фото: The Phuket News

Глава Департамента по связям с общественностью администрации Пхукета призвала жителей и гостей Пхукета соблюдать уважительный дресс-код в пятницу, 28 июля. В этот день Таиланд будет отмечать день рождения Его Величества Махи Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна, одновременно отдавая дань памяти его августейшему отцу Пхумипону Адульядету, ушедшему из жизни в прошлом году.

После кончины Рамы IX в стране был объявлен годовой траур, и перед каждым важным событием власти напоминают, что все мероприятия и поведение граждан должны быть скорректированы соответствующим образом.

«В пятницу туристы и все прочие иностранцы должны носить одежду легких тонов и черную траурную ленту», – заявила глава Департамента PR Бутсая Джайпиам.

Ранее премьер-министр Прают Чан-Оча напомнил государственным служащим о том, что в течение всего траурного периода они должны носить соответствующую одежду. Одновременно он отдал госслужащим и сотрудникам тайских дипмиссий за рубежом распоряжение сделать 28 июля подношения монахам. Во время этих церемоний им предписано носить одежду светлых или нейтральных тонов.

Напомним, 28 июля с этого года является в Таиланде нерабочим днем. Офисы государственных ведомств и большинства компаний будут закрыты (см. здесь).