The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Жителей и гостей Пхукета призвали к уважительному дресс-коду 28 июля

В пятницу, 28 июля, в Таиланде отмечается день рождения Рамы X, однако страна все еще скорбит по ушедшему из жизни отцу нынешнего Короля.

Таньялак Сакут

27 Июля 2017 09:33:37

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Глава Департамента по связям с общественностью администрации Пхукета призвала жителей и гостей Пхукета соблюдать уважительный дресс-код в пятницу, 28 июля. В этот день Таиланд будет отмечать день рождения Его Величества Махи Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна, одновременно отдавая дань памяти его августейшему отцу Пхумипону Адульядету, ушедшему из жизни в прошлом году.

После кончины Рамы IX в стране был объявлен годовой траур, и перед каждым важным событием власти напоминают, что все мероприятия и поведение граждан должны быть скорректированы соответствующим образом.

«В пятницу туристы и все прочие иностранцы должны носить одежду легких тонов и черную траурную ленту», – заявила глава Департамента PR Бутсая Джайпиам.

Ранее премьер-министр Прают Чан-Оча напомнил государственным служащим о том, что в течение всего траурного периода они должны носить соответствующую одежду. Одновременно он отдал госслужащим и сотрудникам тайских дипмиссий за рубежом распоряжение сделать 28 июля подношения монахам. Во время этих церемоний им предписано носить одежду светлых или нейтральных тонов.

Напомним, 28 июля с этого года является в Таиланде нерабочим днем. Офисы государственных ведомств и большинства компаний будут закрыты (см. здесь).

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
В Бангкоке предложили ограничить скорость уличного движения 50 км/ч
В Бангкоке предложили ограничить скорость уличного движения 50 км/ч
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Пхукет готовится к первому марафону Phukethon
Пхукет готовится к первому марафону Phukethon
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.