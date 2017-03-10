Житель Раваи скончался из-за кошачьей царапины

Полученная из-за царапины бактериальная инфекция вызвала некротический фасциит с летальным исходом.

10 Марта 2017 12:39:53

Родственники 63-летнего Виры Пантипа из Раваи подтвердили «Новостям Пхукета», что 9 марта мужчина скончался от некротического фасциита в больнице Vachira Hospital, где он находился с 18 января.

Вира Пантип обратился к врачам за помощью, когда заметил, что кошачья царапина в районе голени не заживает в течение нескольких дней, а кожа вокруг раны воспалилась. Медики диагностировали у мужчины некротический фасциит, вызванный бактериальной инфекцией. Остановить распространение болезни не помогла даже ампутация изначально пострадавшей части ноги.

Комментируя случай, глава пхукетского офиса Минздрава (PPHO) Джирапан Тэпан заявил 27 января, что главной проблемой было общее состояние здоровья пациента, из-за чего его иммунитет не смог справиться с довольно распространенной бактерией.

«Я не думаю, что так важно искать ту кошку [которая оцарапала Виру Пантипа]. Бактерия, которая взывала инфекцию, довольно распространенная и может быть найдена где угодно», – говорил тогда доктор Тэпан.

В больнице Vachira Hospital, в свою очередь, подчеркивали, что некротический фасциит – редкое заболевание? и также объясняли случай Виры Пантипа сниженным иммунитетом.

«У людей с нормальным уровнем иммунитета рана заживает сама собой», – говорил директор больницы доктор Чалермпонг Суконтхапон.

Сегодня, 10 марта, никто из них для комментариев был недоступен. Доктора и другой персонал Vachira Hospital комментировать смерть Виры Пантипа отказались.

Мэр Раваи Арун Солос рассказал «Новостям Пхукета», что ему известно о кончине господина Пантипа и он планирует посетить его родных в течение этого месяца. Найти кошку, оцарапавшую мужчину, сотрудники муниципалитета Раваи не смогли.

«Это была соседская кошка. У хозяина одного из домов в этом районе [на Soi Ruamjai 1] живет несколько котов, которые свободно гуляют по округе, и никто не знает, какая именно кошка это была. Мы ничего не можем здесь сделать», – развел руками мэр Раваи.

Напомним, некротический фасциит требует диагностики на ранней стадии развития болезни. Единственные симптомы в этот момент – боль и лихорадка. Затем к ним добавляется гиперемия, кожа становится плотной и болезненной при пальпации, цвет ее постепенно становится темно-красным или синеватым.