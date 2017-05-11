The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Житель Пхукета задержан по обвинению в изнасиловании

Полиция предъявила обвинения в изнасиловании 25-летнему Наронгу Пинте, после того как его предполагаемая жертва попыталась совершить самоубийство.

Новости Пхукета

11 Мая 2017 11:28:52

Наронг Пинта был был задержан 6 мая, через день после того, как его предполагаемая жертва – молодая женщина из Пхукет-Тауна – бросилась с крыши здания Sarita Mansion в Пхун-Пхоне.

Изначально шеф городской полиции Комон Осири отверг предположения о том, что женщина могла покончить с cобой из-за того, что была изнасилована. Однако затем полковник Осири подтвердил эту версию.

«Позже, уже в больнице, она набралась смелости, проявила сознательность и назвала причину, заставившую ее прыгнуть с крыши», – заявил офицер.

«Подозреваемый – Наронг Пинта, которому 25 лет. Его арестовали в субботу, 6 мая, и предъявили обвинения в изнасиловании. Он подтвердил, что занимался сексом с этой женщиной, но заявил, что не насиловал ее», – рассказал полковник Осири.

«Мужчина был знаком с ней», – добавил он.

По словам офицера, полиция сейчас собирает улики для передачи дела в суд. Предполагаемая жертва насильника находится под наблюдением медиков в больнице Vachira Hospital.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин найден мертвым в Бангкоке
Россиянин найден мертвым в Бангкоке
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.