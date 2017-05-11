Житель Пхукета задержан по обвинению в изнасиловании

Полиция предъявила обвинения в изнасиловании 25-летнему Наронгу Пинте, после того как его предполагаемая жертва попыталась совершить самоубийство.

11 Мая 2017 11:28:52

Наронг Пинта был был задержан 6 мая, через день после того, как его предполагаемая жертва – молодая женщина из Пхукет-Тауна – бросилась с крыши здания Sarita Mansion в Пхун-Пхоне.

Изначально шеф городской полиции Комон Осири отверг предположения о том, что женщина могла покончить с cобой из-за того, что была изнасилована. Однако затем полковник Осири подтвердил эту версию.

«Позже, уже в больнице, она набралась смелости, проявила сознательность и назвала причину, заставившую ее прыгнуть с крыши», – заявил офицер.

«Подозреваемый – Наронг Пинта, которому 25 лет. Его арестовали в субботу, 6 мая, и предъявили обвинения в изнасиловании. Он подтвердил, что занимался сексом с этой женщиной, но заявил, что не насиловал ее», – рассказал полковник Осири.

«Мужчина был знаком с ней», – добавил он.

По словам офицера, полиция сейчас собирает улики для передачи дела в суд. Предполагаемая жертва насильника находится под наблюдением медиков в больнице Vachira Hospital.