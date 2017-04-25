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Житель Пхукета убил дочь и покончил с собой после семейного конфликта

Молодой мужчина расправился с 11-месячной дочерью, а затем покончил с собой вечером 24 апреля в Саку.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Апреля 2017 14:07:39

Полиция и спасатели на месте происшествия в Саку. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Полиция и спасатели на месте происшествия в Саку. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 18:30 понедельника, 24 апреля, жительница Пхукета Джиранут Тритат обратилась в полицию с сообщением о том, что ее 11-месячной дочери может угрожать опасность. 21-летняя женщина рассказала, что ее бойфренд, 20-летний Вуттисан Вонгталэй, открыл на Facebook live-трансляцию, из кадров которой следовало, что тот убивает ребенка.

Трансляция велась из неустановленного места, и когда полиция смогла отыскать Вуттисана и девочку, оба уже были мертвы. Мужчина сначала убил дочь, а потом повесился сам в заброшенном здании в Саку.

Джиранут Тритат сообщила полиции, что трагическому происшествию предшествовал конфликт, в ходе которого Вуттисан обвинил женщину в измене, после чего она, опасаясь расправы, убежала из дома, оставив бойфренда одного с ребенком. Вернувшись домой на следующий день, Джиранут не нашла там никого, на звонки Вуттисан также не отвечал.

*В Таиланде работают несколько служб психологической помощи, куда можно обратиться в любой момент, в том числе фонд Samaritans of Thailand (тел: 02-713-6791 и 02-713-6793, английская и тайская служба соответственно) и Thai Mental Health Hotline (тел: 1323, только тайский язык).

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