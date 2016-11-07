Житель Пхукета скончался, помогая убирать упавшие на машину деревья

Врачи не смогли спасти 60-летнего Юсоба Плайкуама, которому неожиданно стало плохо во время проведения спасательной операции в Паклоке вечером 6 ноября.

7 Ноября 2016 11:59:28

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснили в полиции, около 23:30 вечера воскресенья в Паклоке ветром повалило несколько деревьев, рухнувших на микроавтобус. Вместе со спасателями к разборке завала приступили и местные жители, одним из которых был Юсоб Плайкуам. Неожиданно мужчина потерял сознание, после чего был доставлен в больницу Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть в результате сердечного приступа.

Мэр Паклока Панья Сампаорат уже заявил, что уведомит главу Таланга о произошедшем, чтобы районные власти должным образом почтили память скончавшегося. Соболезнования семье Юсоба также выразили сотрудники Kusoldharm, представители полиции и многочисленные местные жители.

Водитель минивэна, заваленного деревьями, не пострадал.