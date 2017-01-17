Житель Пхукета получил 2000 таблеток метамфетамина по почте

Мужчину задержали при получении посылки в одном из почтовых отделений Пхукет-Тауна. Ведется следствие.

17 Января 2017 13:23:36

Полиция задержала 33-летнего Корнапхата Типсака, получившего по почте крупную партию наркотиков. В посылке, которую мужчина получил 16 января, находилось более 2000 таблеток метамфетамина и еще 20 таблеток экстази, упакованных в отдельные пакеты.

Мужчина был задержан непосредственно в момент получения посылки в одном из почтовых отделений Пхукет-Тауна. Полиция также изъяла его мобильный телефон и некое «оборудование для употребления наркотиков». Предъявленные ему обвинения в хранении наркотиков с целью продажи Корнапхат отверг. Ведется следствие.