Житель Пхукета погиб в аварии у памятника Героиням

Авария с участием трех автомобилей и мотоцикла произошла на подъезде к памятнику Героиням со стороны Паклока.

25 Ноября 2016 12:42:37

Житель Паклока Сунтхорн Чинпхак погиб в дорожной аварии, произошедшей в районе 07:00 утра на трассе 4027, ведущей от восточного побережья к памятнику Героиням.

По предварительной версии, озвученной полицией, 68-летний Сунтхорн направлялся на мотоцикле в сторону Thepkrassattri Rd. и примерно за 500 метров до кольцевой развязки подрезал автомобиль Subaru, за рулем которого находилась 32-летняя Корнтип Ринкрай.

После столкновения с мотоциклом машину женщины вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась во внедорожник Toyota Fortuner. Еще одна машина вылетела с проезжей части и врезалася в дорожное ограждение, когда водитель попытался избежать столкновения с Subaru и внедорожником.

Полиция в настоящий момент изучает обстоятельства ДТП. Обвинений пока никому не предъявлено.