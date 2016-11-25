Житель Пхукета погиб в аварии у памятника Героиням
Авария с участием трех автомобилей и мотоцикла произошла на подъезде к памятнику Героиням со стороны Паклока.
Иккапоп Тхонгтуб
25 Ноября 2016 12:42:37
Житель Паклока Сунтхорн Чинпхак погиб в дорожной аварии, произошедшей в районе 07:00 утра на трассе 4027, ведущей от восточного побережья к памятнику Героиням.
По предварительной версии, озвученной полицией, 68-летний Сунтхорн направлялся на мотоцикле в сторону Thepkrassattri Rd. и примерно за 500 метров до кольцевой развязки подрезал автомобиль Subaru, за рулем которого находилась 32-летняя Корнтип Ринкрай.
После столкновения с мотоциклом машину женщины вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась во внедорожник Toyota Fortuner. Еще одна машина вылетела с проезжей части и врезалася в дорожное ограждение, когда водитель попытался избежать столкновения с Subaru и внедорожником.
Полиция в настоящий момент изучает обстоятельства ДТП. Обвинений пока никому не предъявлено.