Житель Пхукета подозревается в оскорбление монархии

В полиции говорят, что в момент задержания подозреваемый находился под воздействием метамфетамина.

18 Октября 2016 09:05:52

Отец подозреваемого оказал полиции помощь в задержании сына. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукета задержала 25-летнего жителя Май-Кхао. Манорусадин Самутбан был арестован после того, как полиция получила жалобу на сделанную им запись в Facebook, которая, по мнению других пользователей, была неуважительна по отношению к Королевской семьей.

Наряд полиции во главе с подполковником Правитом Суттхироунгаруном прибыл к дому Манорусадина утром 16 октября. Мужчина отказался открывать дверь полицейским, но запасной ключ нашелся у отца подозреваемого, который и помог правоохранителям проникнуть внутрь.

«После получения сообщения о возможном оскорблении Королевской семьи мы связались со старостой поселения мубан 2 в Май-Кхао. Когда мы прибыли к дому подозреваемого, тот находился под воздействием метамфетамина», – рассказал подполковник Суттхироунгарун.

«Господин Санти Самутбан, отец Манорусадина, помог нам с задержанием. Когда Санти и сотрудники полиции потребовали, чтобы Манорусадин открыл дверь, тот ответил отказом. По словам Санти, в руке подозреваемого был нож», – добавил офицер.

В итоге отец Манорусадина открыл дверь своим собственным ключом и обнаружил сына сидящим в углу и разговаривающим с самим собой. При обыске в доме также была обнаружена одна таблетка метамфетамина.

В настоящий момент Манорусадину предъявлены лишь обвинения в хранении наркотиков. Проверка по факту предполагаемого оскорбления Королевской семьи (Lese Majeste) еще не завершена.