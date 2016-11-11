Житель Пхукета на инвалидной коляске добрался до Бангкока

Сомпонг Джуйпхат завершил свое путешествие, посвященное памяти Его Величества Короля Таиланда.

11 Ноября 2016 09:44:42

В пятницу, 28 октября, житель Пхукета Сомпонг Джуйпат на самодельной инвалидной коляске отправился в 842-километровое путешествие до Бангкока, чтобы почтить память Его Величества Пхумипона Адульядета. Позавчера, 9 ноября, 48-летний мужчина завершил путь и прибыл в Королевский дворец.

Напомним, что завтра, 12 ноября, на Пхукете пройдет массовая акция памяти Его Величества. Жители острова соберутся на мысе Промтхеп в Раваи во второй половине дня 12 ноября для совместного исполнения Королевского и национального гимнов. Также участники мероприятия зажгут свечи в память о Его Величестве Пхумипоне Адульядете. Подробнее читайте здесь.