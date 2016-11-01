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Житель Краби приговорен к 5 годам за нападение на американку

Суд вынес вердикт по делу Апая Райнгворчая, спасаясь от сексуальные домогательств которого серьезно пострадала американка Ханна Гавоис.

Новости Пхукета

1 Ноября 2016 13:23:57

Спасатели оказывают помощь Ханне Мишель Гавоис. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Спасатели оказывают помощь Ханне Мишель Гавоис. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заместитель начальника полиции Ао-Нанга Винай Пунсават подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что суд вынес вердикт по резонансному делу о попытке изнасилования американки Ханны Гавоис местным жителем Апаем Райнгворчаем.

Трагический инцидент в провинции Краби произошел вечером 1 сентября. Как писали «Новости Пхукета» ранее, 23-летняя Ханна, приехавшая в Таиланд на отдых из Вьетнама (где работала преподавателем), попросила незнакомого мужчину проводить ее от пляжа Рейли к пляжу Тонсай по горному маршруту.

По дороге новый знакомый, 28-летний Апай, попытался склонить женщину к интимной связи. Испугавшись изнасилования, Ханна бросилась бежать, оступилась и сорвалась с тропы, приземлившись на твердый скальный участок примерно в 45 м. ниже по склону горы. Найти пострадавшую спасателям удалось лишь на следующее утро.

«Апай был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и насилии, повлекшем за собой серьезный травм. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы но ввиду чистосердечного признания сократил срок вдвое, до 5 лет. Потерпевшая на судебных заседаниях не присутствовала, однако необходимости в этом не было, поскольку он сделала все необходимые заявления, пока находилась в Королевстве», – заявил подполковник Ао-Нанга Винай Пунсават.

Напомним, что в ходе падения со склона Ханна получила травму позвоночника. Женщине потребовалась операция, которую успешно провели специалисты Phuket International Hospital (подробнее читайте здесь). В настоящий момент она уже находится в родном Нью-Йорке. В интервью местному изданию The New York Daily мать девушки подтвердила, что та уже может самостоятельно ходить без какого-либо специального оборудования.

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