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Жертва нападения в Краби покинет Таиланд до суда

Ханна Гавоис, получившая травму позвоночника, не будет дожидаться суда над мужчиной, по вине которого это произошло.

Новости Пхукета

16 Сентября 2016 10:10:37

Врачи Bangkok Hospital подтвердили, что женщина не парализована. Однако полное восстановление потребует времени. Фото: Bangkok Hospital
Врачи Bangkok Hospital подтвердили, что женщина не парализована. Однако полное восстановление потребует времени. Фото: Bangkok Hospital

Капитан туристической полиции Эккачай Сири подтвердил «Новостям Пхукета», что 23-летняя уроженка Нью-Йорка Ханна Гавоис (возможно, фамилия читается как Гавуа) намерена покинуть Таиланд 16 сентября.

Женщина не будет дожидаться суда над Апаем Райнгворчаем, из-за которого она попала в больницу. Спасаясь от его сексуальных домогательств Ханна упала с обрыва в джунглях и получила травму позвоночника. Затем женщину прооперировали в Bangkok Hospital Phuket и прогноз у врачей положительный (подробнее читайте здесь).

«Госпожа Гавоис покинет страну в пятницу, об этом мне сказали в больнице. Сейчас она чувствует себя намного лучше, чем на прошлой неделе, но главная проблема – это боли в нижней части спины, от которых она страдает после операции», – рассказал капитан Сири.

«Она пока не может самостоятельно передвигаться. Но врачи подтвердили, что она не парализована, хотя для полного восстановления потребуется время», – добавил он.

Что касается судьбы Апая Райнгворчая, то ее будет решать суд провинции Краби.

«Вердикт еще не вынесен. Я не знаю, сколько лет в тюрьме его ждет», – отметил капитан Сири.

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