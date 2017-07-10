Женщина в нижнем белье уцелела в аварии на главном шоссе острова

Серьезная авария произошла на шоссе Thepkrasattri Rd. после полуночи 8 июля. В результате столкновения с деревом пикап разорвало на две части, но находившаяся за рулем в одном нижнем белье женщина смогла уцелеть.

10 Июля 2017 10:52:36

Спасатели и полиция получили сообщение об аварии у поворота на Най-Янга около 00:45 субботы, 8 июля. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили на дороге разорванный на две части тюнингованный пикап: кабина транспортного средства лежала на асфальте отдельно от кузова, двигатель вырвало из-под капота, при этом передние колеса остались на шасси.

В кабине пикапа находилась 23-летняя Карнпича Канапум из провинции Сурин. Чтобы извлечь женщину из ловушки спасателям пришлось применить спецсредства. Из одежды на Карнпиче было лишь нижнее белье и легкая футболка, однако серьезных травм она не получила – в результате аварии девушка только повредила челюсть. После ДТП ее доставили в больницу Thalang Hospital.

«Госпожа Карнпича попала под сильный дождь на дороге. Ехала она слишком быстро, и не смогла справиться с управлением, из-за чего ее пикап вылетел на разделительную линию и врезался в дерево», – пояснил капитан полиции Крайсорн Бунпрасоп.

«К счастью, никаких других транспортных средств позади пикапа не было», – добавил он.

По словам капитана, обвинений женщине пока не предъявлены. Полиция ждет, пока медики предоставят результаты теста на алкоголь.