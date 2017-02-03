Женщина пострадала, после того как подол юбки попал в колесо мотоцикла

Спасатели Kusoldharm Foundation обратились к женщинам с просьбой быть осторожными при езде на мотоциклах и скутерах в одежде с длинным подолом, после того как 32-летняя местная женщина получила травмы из-за того, что край ее юбки попал в заднее колесо мотоцикла.

3 Февраля 2017 13:27:58

Авария произошла вечером 2 февраля у отделения банка ICBC на Phang Nga Rd. в Пхукет-Тауне. По словам спасателя Чукьята Аюперма, женщина получила несколько синяков и ссадин, хотя последствия могли быть и более серьезными, поскольку пострадавшая находилась на мотоцикле без шлема. После инцидента женщину доставили в Bangkok Hospital, чтобы врачи убедились, что она действительно в порядке.

«В свете этого я хотел бы предупредить всех, кто ездит на мотоциклах в длинной одежде, о необходимости быть очень осторожными. Эта авария могла оказаться намного более серьезной», – заявил корреспонденту «Новостей Пхукета» Чукьят Аюперм.