Женщина попала в аварию, пытаясь не сбить собаку на дороге

Внедорожник Mitsubishi Pajero перевернулся на дороге из-за выбежавшей перед автомобилем собаки.

26 Сентября 2016 10:55:53

Полиция получила сообщение о дорожной аварии на Chao Fa East Rd. в Чалонге около полудня 24 сентября. Прибывший по вызову наряд обнаружил лежащий на богу внедорожник Mitsubishi Pajero и сбитый фонарный столб.

Водитель автомобиля, 24-летняя Чоукван Паттанакитвибун, рассказала, что перед капотом машины неожиданно выскочила собака, и именно это стало причиной аварии. Женщина попыталась не сбить животное и ей это удалось. Однако машина перевернулась и врезалась в столб.

В результате аварии Чоукван Паттанакитвибун ушибла запястье руки, но этим травмы ограничились.

Полиция пока не уточнила, будут ли женщине предъявлены какие-либо обвинения. В других похожих случаях виновнику аварии зачастую приходится компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.