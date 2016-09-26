Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Женщина попала в аварию, пытаясь не сбить собаку на дороге

Внедорожник Mitsubishi Pajero перевернулся на дороге из-за выбежавшей перед автомобилем собаки.

Юттават Лекмак

26 Сентября 2016 10:55:53

Полиция получила сообщение о дорожной аварии на Chao Fa East Rd. в Чалонге около полудня 24 сентября. Прибывший по вызову наряд обнаружил лежащий на богу внедорожник Mitsubishi Pajero и сбитый фонарный столб.

Водитель автомобиля, 24-летняя Чоукван Паттанакитвибун, рассказала, что перед капотом машины неожиданно выскочила собака, и именно это стало причиной аварии. Женщина попыталась не сбить животное и ей это удалось. Однако машина перевернулась и врезалась в столб.

В результате аварии Чоукван Паттанакитвибун ушибла запястье руки, но этим травмы ограничились.

Полиция пока не уточнила, будут ли женщине предъявлены какие-либо обвинения. В других похожих случаях виновнику аварии зачастую приходится компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.