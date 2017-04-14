Женщина парализована после мотоциклетной аварии в Чалонге

Два мотоцикла столкнулись на Chao Fa West Rd. в Чалонге утром 12 апреля.

14 Апреля 2017 13:30:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказали «Новостям Пхукета» в полиции Чалонга, авария произошла около 8 утра в 100 м от поворота на Soi Bangrae.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий двух пострадавших: 52-летнюю Камлай Джантру и 17-летнего Ромадона Сонгмуанга. В результате аварии юноша повредил локоть и бедро, однако женщина пострадала более серьезно.

По словам подполковника полиции Чалонга Саккарина Сангджарона, госпожа Джантра повредила спину и на момент госпитализации не могла управлять конечностями. Других подробностей офицер не озвучил.

Согласно предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда госпожа Джантра выезжала с обочины на Chao Fa West Rd. Ромадон двигался на байке в попутном направлениии не смог избежать столкновения. Виновник ДТП полицией не установлен