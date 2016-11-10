Женщина-дайвер из Швеции погибла на Симиланах

Полиция изучает обстоятельства смерти 57-летней Ким Лиен Петтерссон, скончавшейся во время погружения у одного из островов Симиланского архипелага.

10 Ноября 2016 14:34:39

Полиция пока воздерживается от каких-либо предположений относительно причины гибели иностранки. Фото: Mathias Krumbholz

Сообщение о гибели женщины-дайвера на Симиланах поступило в полиции в понедельник, 7 ноября. Как рассказал подполковник полиции Коркиат Бунплод, женщина находилась на островах в составе группы из 30 туристов, среди которых был и ее муж. Последний, по словам подполковника, являлся опытным дайвером. Группу сопровождали сотрудники туристической компании, доставившей дайверов на Симиланы.

«Они были на глубине 25 метров, когда сотрудники компании заметили, что женщина не двигается, а затем обнаружили, что она без сознания», – рассказал подполковник Бунплод. По его словам, оказанные на месте событий меры первой помощи результатов не принесли. Ким Лиен Петтерссон скончалась.

На вопрос о возможных причинах смерти офицер ответил, что сперва нужно дождаться заключения медиков, на подготовку которого у тех может уйти две-три недели.

«Пока я не могу сделать никаких предположений», – добавил он.

«Я уже опросил свидетелей и передал собранную информацию по делу шефу полиции Курибури, который примет решение, возбуждать ли дело против компании и по какой статьей», – заключил офицер.