Жених ушел прямо со свадьбы не договорившись о размере выкупа за невесту

Свадьба в провинции в Накхон-Ратчасима на северо-востоке Таиланда завершилась скандалом, после того, как родители жениха и невесты не смогли договориться о размере приданого со стороны жениха.

26 Июня 2017 09:08:01

Свадьба Бенджапорн Вариси и Адиреком Чадачаном должна была состояться в минувшие выходные на родине невесты, в исанской деревне Бан-Пхутса. Однако вместо торжественного бракосочетания жителей деревни ждал большой скандал с привлечением полиции, пишет Bangkok Post.

Привезенный семьей Адирека выкуп за невесту [приданое жениха] оказался меньше, чем требовали родители девушки. Мать и отец Бенджапорн Вариси ожидали 100 тыс. бат наличными и 1 бат [веса] золота. Жених привез оговоренное количество золота, но денег при нем оказалось лишь 50 тыс.

Семья Бенджапорн Вариси отказалась выдавать дочь с дисконтом, после чего Адирек Чадачан и его родители развернулись и покинули мероприятие. В ответ на это родители невесты отправились в ближайший полицейский участок и написали на Адирека заявление, требуя, чтобы тот покрыл понесенные семьей расходы на организацию свадьбы.

По словам отца невесты, 51-летнего Бунсуана Вариси, в воскресенье вечером семьи обсудили произошедшее и договорились друг с другом. В качестве причины конфликта было названо взаимное недопонимание между родителями молодых людей. По словам господина Вариси, те по-прежнему любят друг друга и сыграют новую свадьбу, когда страсти улягутся. Правда, в этот раз церемония будет скромной.

Расходы на организацию не состоявшихся торжеств семьи Адирека и Бенджапорн поделят между собой.