Железную дорогу Бангкок-Районг представили в Японии

Скоростная железная дорога должна связать аэропорты Don Mueang иSuvarnabhumi в Бангкоке и U-Tapao под Паттайей.

8 Июня 2017 10:18:55

Поезд Shinkansen в Япония. Фото: Shibuya246 / Flickr

Японcкие инвесторы проявили активный интерес к участию в проекте скоростной железной дороги Бангкок-Районг, которая должна связать Восточный экономический коридор (ЕЕС) и аэропорты Don Mueang, Suvarnabhumi и U-Tapao. Соответствующее заявление сделал заместитель премьер-министра Сомкид Джатусрипитак после презентации проекта на семинаре Thailand Towards Asian Hub в Токио. Участие в мероприятии, как пишет Bangkok Post, приняли 1,2 тыс. японских инвесторов.

По словам Сомкида Джатусрипитака, проект скоростной железной дороги протяженностью 193,5 км сейчас находится на стадии разработки технико-экономического обоснования и формирования частно-государственного партнерства для реализации идеи. Предполагаемый бюджет проекта – 158 млрд бат. Прием заявок от подрядчиков должен начаться в конце этого года.

Сомкид Джатусрипитак также заверил японских инвесторов, что правительство Таиланда прикладывает все усилия, чтобы в целом ускорить развитие инфраструктуры Восточного экономического коридора. В течение пяти лет суммарные инвестиции в проект ЕЕС должны составить около 1,5 трлн бат.

Также заместитель главы провинции сообщил японским партнером о том, что правительство приняло решение о строительстве еще одной скоростной железной дороги. Проект будет реализован в провинции Аюттхайя, являющейся ключевой зоной интересов инвесторов из Японии. При этом изначально эту железную дорогу предлагала именно японская сторона, обещая правительству Таиланда кредиты на реализацию проекта. Сейчас концепцию изучает Министерство транспорта страны.

Одновременно, по словам заместителя премьер-министра, власти проводят предпроектные работы по строительству скоростной железной дороги из Бангкока в Чианг-Май с использованием японской технологии Shinkansen.