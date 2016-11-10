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«Зенит» и «Шахтер» заранее вышли в плей-офф Лиги Европы

Выступающий в Лиге Европы петербургский «Зенит» одержал четвертую победу подряд на групповом этапе турнира и заранее обеспечил себе путевки в 1/8 финала с первого места.

Новости Пхукета

10 Ноября 2016 09:30:55

Питерский «Зенит» пока что идет в Лиге Европы без поражений. Фото: РФПЛ
Питерский «Зенит» пока что идет в Лиге Европы без поражений. Фото: РФПЛ

В первом матче группового этапа команда из Санкт-Петербурга переиграла израильский «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), затем феерично разгромила голландский «Алкмаар» (5:0), а потом дважды обыграла ирландский «Дандолк» (2:1 в каждом из матчей).

Таким образом «Зенит» по итогам четырех матчей из шести набрал 12 очков, у «Маккаби» и «Дандолка» – всего лишь по четыре очка, так что догнать питерцев они не смогут в принципе, не говоря уж о «Алкмааре», у которого всего два очка.

Второй представитель России в Лиге Европы выступает не столь мощно, но тоже в целом пока удачно. Так «Краснодар» из одноименного города по итогам четырех раундов занимает второе место в своей группы, имея в копилке шесть очков. На первой строчке в группе расположился немецкий «Шальке 04» (12 очков), замыкают таблицу «Зальцбург» и «Ницца», имеющие по три очка.

Таким образом «Краснодар» по прежнему сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф и продолжение участия в турнире весной 2017 года. Тем более, что оба матча против фаворита клуб уже сыграл и до конца года ему остается встретиться с «Зальцбургом» (24 ноября) и «Ниццей» (8 декабря). Предыдущие дуэли с этими командами закончились победой российского клуба.

Среди прочих клубов стоит также особо отметить результат донецкого «Шахтера», который, как и «Зенит» набрал максимально возможные 12 очков из возможных и заранее обеспечил себе выход в весенний раунд турнира. На групповом этапе команда победила португальскую «Брагу», бельгийский «Гент» и турецкий «Коньяспор».

Если же говорить о Лиге Чемпионов, то там у России и Украины все безрадужно. Киевское «Динамо» в своей группе занимает последнее место и имеет лишь одно очко по итогам четырех матчей, шансы клуба на выход из группы – нулевые. Аналогичная ситуация и у российского «Ростова», который также смог набрать лишь одно очко и на продолжение турнира уже не претендует. У московского ЦСКА в своей группе два очка, но в плане выхода в плей-офф ситуация аналогичная.

 

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