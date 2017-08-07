Здание мебельной фабрики сгорело на Пхукете

Крупный пожар произошел на Soi Imsaran в тамбоне Тхепкрасаттри после полуночи 5 августа.

7 Августа 2017 10:12:21

О пожаре на мебельной фабрике экстренным службам сообщил житель одного из домов на Soi Imsaran. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, здание было уже охвачено огнем. Справиться с пламенем удалось лишь через полчаса.

В ходе пожара никто не пострадал, хотя некоторым местным жителям понадобилась помощь из-за обильного дыма. Нанесенный огнем ущерб предварительно оценивается в 1 млн бат.

В качестве возможной причины возгорания полиция назвала неисправность электропроводки, впрочем расследование пока не завершено.