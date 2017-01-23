The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Застрявший на пляже пикап вытаскивали из песка семь часов

Семь часов потребовалось 32-летнему Супоту Мотхине, чтобы вместе с друзьями вытащить пикап, застрявший на пляже Банг-Тао из-за прилива.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Января 2017 12:00:22

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Супот Мотхина рассказал полиции, что он с компанией друзей устроил ночной пикник на пляже Банг-Тао 22 января. В какой-то момент собравшиеся решили, что им не хватает музыки, и Супот подогнал к берегу свой пикап, чтобы исправить этот недостаток. Поднявшуюся в часы прилива воду компания заметила слишком поздно, и пикап увяз в песке.

Утром следующего дня Супот обратился за помощью к полиции. Правоохранители вместе со спасателями Kusoldharm Foundation прибыли на место событий, но ничего сделать не смогли.

В течение семи часов Супот, его друзья и случайные туристы совместными усилиями откапывали автомобиль и вытягивали его при помощи другого пикапа, но в итоге все же сумели освободить машину.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Число жертв наводнений на юге Таиланда выросло до 80 человек
Число жертв наводнений на юге Таиланда выросло до 80 человек
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда
Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.