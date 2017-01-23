Застрявший на пляже пикап вытаскивали из песка семь часов

Семь часов потребовалось 32-летнему Супоту Мотхине, чтобы вместе с друзьями вытащить пикап, застрявший на пляже Банг-Тао из-за прилива.

23 Января 2017 12:00:22

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Супот Мотхина рассказал полиции, что он с компанией друзей устроил ночной пикник на пляже Банг-Тао 22 января. В какой-то момент собравшиеся решили, что им не хватает музыки, и Супот подогнал к берегу свой пикап, чтобы исправить этот недостаток. Поднявшуюся в часы прилива воду компания заметила слишком поздно, и пикап увяз в песке.

Утром следующего дня Супот обратился за помощью к полиции. Правоохранители вместе со спасателями Kusoldharm Foundation прибыли на место событий, но ничего сделать не смогли.

В течение семи часов Супот, его друзья и случайные туристы совместными усилиями откапывали автомобиль и вытягивали его при помощи другого пикапа, но в итоге все же сумели освободить машину.