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Застройщикам готовят дополнительный налог

Минфин считает несправедливым, что инфраструктуру строит государство, а прибыль от растующей из-за этого стоимости земли получают девелоперы.

Новости Пхукета

30 Июня 2017 12:19:58

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post
Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Власти Таиланда разрабатывают дополнительный налог на трансфер земельных участков, общественные слушания по которому завершились 28 июня. Итоги слушаний на момент подготовки статьи подведены не были, но бизнес уже выразил озабоченность новым налогом, а Министерство финансов, в свою очередь, поспешило успокоить владельцев недвижимости, пишет Bangkok Post.

В настоящий момент проект нового налога, известного как Land Windfall Tax, существует лишь в общих чертах. Управление фискальное политики Минфина предлагает обложить дополнительным налогом инвесторов, зарабатывающих на перепродаже земельных участков после того, как их цена выросла за счет реализации инфраструктурных проектов.

В качестве иллюстрации Bangkok Post приводит следующий пример. Некий инвестор приобретает за 100 млн бат участок до появления у него инфраструктуры и продает за 150 млн бат после. В таком случае при передаче прав собственности владелец должен уплатить налог с 50 млн бат, на которые актив подорожал. Максимальная ставка налога предлагается на уровне 5%,

На прошлой неделе министр финансов Аписак Тантиворавонг выступил с заявлением, заверив, что на рядовых владельцах недвижимости эта инициатива никак не скажется, а нацелен новый налог на девелоперов. Владельцы объектов стоимостью до 50 млн бат им облагаться не будут.

«Утверждения, что Land Windfall Tax ударит по потребителям – это просто отговорка [девелоперов], поскольку прибыли застройщиков сократятся. Но они уже крупно заработали [на покупке земли непосредственно перед началом реализации государственных инфраструктурных проектов], так что правительство должно тоже что-то получить. Поэтому я требований девелоперов не слушаю», – заявил Аписак Тантиворавонг.

Министр не уточнил, почему девелоперы не смогут переложить налоговую нагрузку на конечных покупателей жилья.

Ранее министр финансов говорил, что хотел бы видеть готовый законопроект по новому налогу до конца этого года.

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