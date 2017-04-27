The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Заснувший за рулем водитель врезался в столб у школы в Пхукет-Тауне

Два человека получили легкие травмы в результате аварии, произошедшей на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне утром 26 апреля.

Новости Пхукета

27 Апреля 2017 10:23:32

Полиция получила сообщение о ДТП напротив Phuket Wittayalai School в 9:15 утра среды, 26 апреля. На вызов отреагировали сотрудники центрального полицейского участка в Пхукет-Тауне, расположенного в считанных метрах от места аварии.

Прибыв на место событий они обнаружили белый седан Mitsubishi с оторванной фронтальной частью кузова и сильно поврежденным левым передним крылом. Водитель Тхичакорн Дунгмали и его пассажирка Амоннат Маттхананг были пристегнуты, однако полностью травм им избежать не удалось. Госпожа Маттхананг была доставлена в находящуюся поблизости больницу Vachira Phuket Hospital с повреждением спины.

«Они рассказали, что возвращались из большого Super Cheap на Thepkrasattri Rd., когда Тхичакорн начал засыпать. Машина вильнула и врезалась в столб на границе тротуара и проезжей части», – рассказал капитан Санэ Йенсай из полиции Пхукет-Тауна. По словам офицера, обвинений против водителя пока не выдвинуто.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Власти Таиланда уточнили план по лицензированию работы репортеров
Власти Таиланда уточнили план по лицензированию работы репортеров
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.