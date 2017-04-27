Заснувший за рулем водитель врезался в столб у школы в Пхукет-Тауне

Два человека получили легкие травмы в результате аварии, произошедшей на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне утром 26 апреля.

27 Апреля 2017 10:23:32

Полиция получила сообщение о ДТП напротив Phuket Wittayalai School в 9:15 утра среды, 26 апреля. На вызов отреагировали сотрудники центрального полицейского участка в Пхукет-Тауне, расположенного в считанных метрах от места аварии.

Прибыв на место событий они обнаружили белый седан Mitsubishi с оторванной фронтальной частью кузова и сильно поврежденным левым передним крылом. Водитель Тхичакорн Дунгмали и его пассажирка Амоннат Маттхананг были пристегнуты, однако полностью травм им избежать не удалось. Госпожа Маттхананг была доставлена в находящуюся поблизости больницу Vachira Phuket Hospital с повреждением спины.

«Они рассказали, что возвращались из большого Super Cheap на Thepkrasattri Rd., когда Тхичакорн начал засыпать. Машина вильнула и врезалась в столб на границе тротуара и проезжей части», – рассказал капитан Санэ Йенсай из полиции Пхукет-Тауна. По словам офицера, обвинений против водителя пока не выдвинуто.