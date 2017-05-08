Занявшихся сексом в тук-туке иностранцев сняли на видео

В пятницу, 5 мая, пользователь Facebook Сорнчай Уадсри опубликовал на своей странице видео, на котором были запечатлены двое иностранцев, занимающиеся сексом в салоне тук-тука.

8 Мая 2017 09:27:17

Кадр из видео, выложенного на Facebook Сорнчаем Уадрси.

Видео было снято из автомобиля, двигавшегося за тук-туком, предположительно, по пляжной дороге в Кароне. На записи было видно и происходившее в такси, и номерные знаки машины, по которым можно установить личность водителя.

Ролик, который быстро стал вирусным, Сорнчай Уадсри сопроводил следующим комментарием: «Неужели они не могли потерпеть до отеля? Правда, они никак не могли потерпеть с этим?»

Довольно быстро под видео появились десятки возмущенных комментариев, а затем и сам ролик был удален.

Когда утром 6 мая корреспондент The Phuket News связался с полицией Карона, дежурный офицер заявил, что о скандальном видео в участке не слышали. Впоследствии, впрочем, полиция задержала и оштрафовала обоих иностранцев, оказавшихся туристами из России.