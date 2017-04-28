Залив Майа-Бэй могут закрыть для туристов на низкий сезон

Решение о закрытии популярного пляжа на Пхи-Пхи еще не принято, но официальные лица рассматривают такую возможность.

28 Апреля 2017 11:01:15

Фото: Bangkok Post

Глава Департамента национальных парков и охраны дикой природы (DNP) Тханья Нетхитхаммакун подтвердил, что ведомство рассматривает возможность закрытия залива Майа-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле. По словам господина Нетхитхаммакуна, временный запрет на посещение залива туристами необходим для восстановления экосистемы в данной части острова.

«Если это будет возможно, мы закроем залив с июля по сентябрь нынешнего года. Это сезон муссонов, и пляж поэтому посещает меньше туристов. Также мы предложим меры по контролю за численностью посетителей залива», – цитирует Bangkok Post заявление Тханьи Нетхитхаммакуна.

В разгар туристического сезона около 5000 человек ежедневно посещают Майа-Бэй, что, по словам господина Нетхитхаммакуна, вдвое больше допустимого количества. Руководство национального парка Noppharat Thara Beach – Phi Phi Islands National Park, в состав которого входят острова Пхи-Пхи, уже обсудило возможное закрытие Майа-Бэй с туроператорами. По словам директора парка Сараютха Тантхиена, те не высказали возражений, однако если решение о закрытии все же будет принято, DNP обещает заранее уведомить об этом бизнес.

«В в других популярных у туристов местах мы уже наблюдали успешное восстановление экосистемы после закрытия доступа и полагаем, что такой же подход должен сработать и в случае с Майа-Бэй. Сейчас мы изучаем возможность этого и выбираем подходящее время», – заявил Тханья Нетхитхаммакун.

В частности, до этого был закрыт на два года остров Юнг (Комариный остров) к северу от Пхи-Пхи, и официальные лица отметили «впечатляющее» восстановление морских ресурсов.

В руководстве национального парка Noppharat Thara Beach – Phi Phi Islands National Park говорят, что в прошлом году около 1000 местных жителей выступили за закрытие Майа-Бэй для восстановления. Одновременно было предложено открыть для посещения пляж Сам-Хат на острове Пхи-Пхи-Дон.