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Закон о бесплатной неотложной помощи заработал

С 1 апреля вступили в силу регулирующие документы, необходимые для реального функционирования закона о бесплатном оказании неотложной медицинской помощи во всех больницах Таиланда.

Новости Пхукета

4 Апреля 2017 11:04:58

Отделение неотложной помощи в государственной больнице Vachira Hospital. Фото: The Phuket News
Отделение неотложной помощи в государственной больнице Vachira Hospital. Фото: The Phuket News

Начавшая действовать с апреля политика всеобщего медицинского покрытия для экстренных пациентов (Universal Coverage for Emergency Patients или UCEP) обязывает все больницы Таиланда – как частные, так и государственные – бесплатно оказывать неотложную медицинскую помощь в течение 72 часов после поступления пациента, имеющего тайскую карту социального страхования. Расходы больниц будут компенсироваться за счет средств того страхового фонда, в котором зарегистрирован человек, Bangkok Post.

После истечения трех суток пациент должен быть переведен в то медицинское учреждение, в котором ему положено лечиться по своему полису социального страхования. Для легально работающих на Пхукете иностранцев это чаще всего Vachira Hospital или Mission Hospital.

При этом пациенту не запрещается остаться в больнице, куда его изначально доставили, но в этом случае дальнейшие счета ему придется оплачивать самому, социальная страховка этих расходов не компенсирует.

«Людям не надо волноваться. Если ситуация неотложная, пациент может обратиться в любую больницу и получить бесплатную помощь в течение первых 72 часов. После этого пациента переведут для дальнейшего лечения в ту больницу, в которой он зарегистрирован в соответствии со своей страховкой. Либо пациент может остаться в частной больнице и продолжить лечение за свой счет», – заявил министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саконсатаядорн.

Закон, обязывающей все медицинские учреждения в течение 72 часов оказывать неотложную помощь бесплатно, был принят еще в декабре 2016 года. На практике же реализовать требования закона клиники не могли, поскольку до 1 апреля отсутствовали документы, регулирующие его функционирование. В частности, необходимо было установить критерии, позволяющие отнести тот или иной случай к экстренному и попадающему по действие политики UCEP.

В настоящий момент известно, что эти критерии разбиты на шесть групп и включают в себя в основном серьезные проблемы дыхательной, кровеносной и нервной систем, представляющие угрозу жизни пациента. Власти обещают, что списки критериев будут вывешены в отделениях неотложной помощи всех больниц страны. В спорных случаях вердикт сможет вынести координационный центр программы UCEP. Власти не исключают, что на начальном этапе реализации проекта возможны различные накладки и недопонимания. Граждане могут задавать имеющиеся вопросы по телефонам 028 721 669 (координационный центр UCEP) и1330 (горячая линия Минздрава).

СМИ пока что приводят лишь общее описание критериев со слов официального представителя правительства Сансерна Кэукамнерда. В статье Bangkok Post список симптомов выглядит следующим образом: временная потеря сознания; потеря сознания с остановкой дыхания; учащенное сердцебиение с затруднением дыхания; сонливость (sic); обильное потоотделение с признаками припадка; острая боль в груди; слабость конечностей с речевыми проблемами; припадки; другие симптомы, указывающие на угрозу работе мозга, кровеносной, дыхательной и нервной систем.

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Закон о бесплатной неотложной помощи заработал
Закон о бесплатной неотложной помощи заработал
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