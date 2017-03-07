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Заключительный концерт Neoclassic состоится 8 марта в Май-Кхао

Дмитрий Янковский и проект Neoclassic готовятся дать заключительный концерт в рамках тура, организованного «Культурной революцией».

Антон Махров

7 Марта 2017 11:06:28

Заключительный концерт второго раунда Culture rEvolution состоится 8 марта в Mai Khao Dream Villa Resort and Spa, где «Культурная революция» и началась в конце прошлого года.  Гостей ждет ужин от итальянского шеф повара Elio Lombardo, а также насыщенная культурная программа, включая показ круизной коллекции «Весна – Лето 2017» от бренда YanaStasia, который представит круизную коллекцию «Весна – Лето 2017» и концерт с участием Дмитрия Янковского и Neoclassic, скрипача Алекса Грега, поп-дивы Малики,саксофониста YuSax и других музыкантов.

По опыту двух предыдущих концертов можно сказать, что именно выступление Neoclassic станет главным событием вечера. В Centara Grand 4 марта музыкантов дважды вызывали на бис, а зал аплодировал стоя.

Neoclassic – это действительно совершенно новый проект не только для Пхукета, но и для России, хотя в Европе и США подача современных композиций в классической обработке – известный и популярный формат.

Идея Neoсlassic – это синтез классической музыки, современных музыкальных направлений и академического вокала. На сцене Дмитрия сопровождает струнный квинтет (две скрипки, альт, виолончель и контрабас) плюс перкуссионист за ударной установкой. Коллектив в академическом стиле исполняет композиции самых разных музыкантов – от ABBA и Eurythmics до Шнурова и Губина.

В мелодии оригинальных песен включается включаются мотивы из классической оперы и балета (к примеру, «Кармен» Жоржа Бизе и «Ромео и Джульетта» Прокофьева). Более того, некоторые композиции исполняются на итальянском языке, и зачастую до самого финала зрительный зал не осознает, что Fiori Nel Gelo – это не классическая ария из итальянской оперы, а «Белые розы», которые получили совершенно неожиданное прочтение стараниями Янковского и его команды.

«NeoClassic – это эксперимент, который соединяет в себе различные и, казалось бы, несовместимые направления в музыке: оперу, поп-музыку, рок, битбокс и другие. Я не хочу ограничивать публику и себя рамками одного стиля. Я люблю красивую музыку, и не важно, кем и когда она была написана. Как исполнитель я хочу донести до вас то, что вы, возможно, до этого не замечали или отвергали в музыке, но, услышав иное звучание, вы поймете, полюбите и откроете для себя новую музыку – мою новую классику», – объясняет Янковский у себя на сайте. Об этом он потом рассказал и в интервью «Новостям Пхукета».

Чтобы заставить «Иванушек International» звучать как оперная ария, одного желания недостаточно. Однако у Янковского есть в арсенале не только желание, но также свой личный талант и команда не менее одаренных музыкантов, которым по плечу сыграть на скрипке и виолончели хоть System Of a Down, хоть Вивальди. Более того, делают они это с исключительным драйвом.

Некоторые современные композиции действительно просят того, чтобы их исполнили в мощном классическом стиле. Поле для деятельности у Янковского обширное: к примеру, концерт 4 марта команда Дмитрия открывала инструментальным миксом на основе дюжины произведений, каждое из которых могло бы стать отдельным пунктом в треклисте Neoclassic (а часть действительно стала, но у западных исполнителей).

Привезенная Дмитрием на Пхукете программа составлена из русских и зарубежных композиций смешанных примерно в равных пропорциях. Жанр большинства исходных песен, использованных Янковским, можно описать как популярные эстрадные хиты второй половины XX века и 1990-х годов. Из более «молодых» вещей в список попали Toxicity, мелодия из «Игры престолов» (угадайте, где она прозвучала) и композиция на основе трека диджея Skrillex, премьера которой состоялась на концерте в XANA.

Дмитрия Янковский – оперный певец и солист театра «Геликон опера» – нисколько не стесняется исполнять «Иванушек» (и «Иванушкам», по его словам, нравится такое прочтение их песен). Выступающие с Янковским солисты симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга также получают искреннее удовольствие от возможности взорвать зал кавером на System Of a Down или дать публике потанцевать под ресторанный шлягер 1990-х в новой подаче.

«На самом деле программа выстроена таким образом, чтобы максимально охватить интересы разных людей. То есть мы понимаем, что те же «Белые розы» это определенный пласт времени, определенная эпоха. И как бы кто-либо не относился к качеству и уровню оригинала, все мы понимаем, что он связан с каким-то личным временным промежутком отдельного человека: первая любовь, студенчество, институт. Это период в жизни человека, который мы за счет новой обработки и подачи заново раскрываем, давая шанс человеку вновь пережить те чувства, которые он переживал тогда», – поделился Янковский после концерта в Centara Grand.

Молодой аудитории, наверное, хотелось бы видеть в программе больше Avicii и меньше Губина, а поклонникам чистой классики – меньше обоих и больше Чайковского, но весь смысл проекта Neoclassic именно в смешении стилей. Да и ориентировался Янковский, судя по всему, на то, что может понравиться именно той аудитории, которая ждала его на концерте (поклонники System of a Down там явно были в меньшинстве, хотя Дмитрий сам себя к ним относит).

На концерте 4 марта в аудиторию Янковский попал стопроцентно. Особенно удачно зашел Виктор Цой, из которого участники Neoclassic сделали «симфонический боевик» с очень мощным инструментальным звучанием и не менее сильным вокалом.

«Мне кажется, сегодня победила «Перемен» группы «Кино», она взорвала», – признался Дмитрий после выступления. 

Заключительный концерт Neoclassic состоится 8 марта в Mai Khao Dream Villa Resort and Spa. Стоимость билета с ужином – 4500 бат, стоимость входного билета на концерт – 1800 бат. Начало – в 18:30.

Ознакомиться с творчеством Neoclassic можно здесь (послушайте, к примеру, «Ой, мороз, мороз»). За мероприятиями Culture rEvolution можно следить на странице проекта в Facebook и Instagram. Телефон: 0805382522.

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