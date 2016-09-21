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Заезд выдающихся джентльменов 2016

Дата/Время начала: 25 Сентября 2016 14:00:00 - 25 Сентября 2016 19:00:00

Приглашаем на Distinguished Gentleman's Ride 2016, международное благотворительное мероприятие для владельцев винтажных и классических мотоциклов.

Более 50 тысяч стильных байкеров одновременно выйдут на мотопробег в 500 городах 90 стран мира, чтобы собрать средства на программы Movember Foundation по борьбе с раком.

Это крупнейший фестиваль классических мотоциклов в мире, заходите на наш сайт, если хотите узнать больше. Сайт: www.gentlemansride.com, Facebook: Saphanthongmotors, телефон: 076-604-335.

Газета The Phuket News и радиостанция Live89.5 являются спонсорами мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Chilva Market
Веб-сайт : www.gentlemansride.com
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Расположение

 

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