Заезд выдающихся джентльменов 2016

Дата/Время начала: 25 Сентября 2016 14:00:00 - 25 Сентября 2016 19:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на Distinguished Gentleman's Ride 2016, международное благотворительное мероприятие для владельцев винтажных и классических мотоциклов.

Более 50 тысяч стильных байкеров одновременно выйдут на мотопробег в 500 городах 90 стран мира, чтобы собрать средства на программы Movember Foundation по борьбе с раком.

Это крупнейший фестиваль классических мотоциклов в мире, заходите на наш сайт, если хотите узнать больше. Сайт: www.gentlemansride.com, Facebook: Saphanthongmotors, телефон: 076-604-335.

Газета The Phuket News и радиостанция Live89.5 являются спонсорами мероприятия.