Заезд джентльменов пройдет на Пхукете 25 сентября

Винтажный мотопробег Distinguished Gentleman's Ride состоится на Пхукете в ближайшее воскресенье.

20 Сентября 2016 17:55:23

Самое стильное мотоциклетное событие в мире возвращается на Пхукет. После дебютного пробега в прошлом году организаторы Distinguished Gentleman's Ride подтвердили, что остров снова будет принимать участие в этом международном проекте.

Заезд выдающихся джентльменов – это ежегодный мотопробег на классических и винтажных мотоциклах, причем костюмы участников соответствует их технике: только классика, только безупречный стиль.

Создатель проекта Марк Хавва признается, что на идею его вдохновила известная фотография Дона Дрейпера из сериала Mаd Mеn. На снимке актер Джон Хэмм сидит на мотоцикле, облаченный в строгий деловой костюм в стиле Манхеттена второй половины прошлого столетия. Марк Хавва подумал, что неплохо было бы организовать тематический мотопробег в стиле Mad Men, который объединил бы именно владельцев винтажных байков Так и появился Distinguished Gentleman's Ride.

Первый заезд в 2012 году собрал 2500 байкеров из 64 городов мира. В этом году организаторы ожидают уже около 50 тыс. участников из более чем 500 городов. Глобальный заезд пройдет в воскресенье, 25 сентября. В России выдающиеся джентельмены соберутся в Москве и Санкт-Петербурге, в Таиланде же участие подтвердили байкеры из семи провинций и городов, включая Пхукет, Бангок и Чианг-Май.

Регламент мероприятия достаточно строгий, поскольку организаторы намерены сохранить его первозданный стиль. К участию допускаются классические и винтажные мотоциклы, включая и современную классику от Triumph и других похожих брендов. Первичен не возраст байка, а именно дизайн.

Дресс-код – также стильная классика с винтажных оттенком. Твидовый пиджак не обязателен, но и шорты с майкой недопустимы. Пожалуй, лучший способ определиться со стилем – это посмотреть фотографии на сайте www.gentlemansride.com. Там же есть и гайд по классам мотоциклом.

«Distinguished Gentleman's Ride – это нишевое мероприятия для конкретного мотоциклетного сообщества, для владельцев той техники, которую вы не увидите на улице каждый день. Если вы можете арендовать подходящий байк и одеться соответствующие, то мы призываем вас зарегистрироваться и принять участие. Если же такой возможности нет, но вы все равно хотели бы поддержать мероприятие, то прекрасным способом сделать это будет пожертвование», – отвечают организаторы на частый вопрос в разделе FAQ на сайте.

С 2013 года Distinguished Gentleman's Ride представляет собой благотворительное мероприятие, проходящее в тесной связи с проектами Movember Foundation. Как и «братья и сестры небритября», участники собирают средства на изучение методов борьбы с мужскими видами рака, а также на программы по предотвращению самоубийств. Заезд 2013 года собрал 227 тыс. долл., а цель этого года – 5 млн долл. При это, пусть клуб и джентльменский, но прекрасным леди там тоже рады. Как, впрочем, и в Movember Foundation.

Заезд на Пхукете состоится в воскресенье, 25 сентября. Сбор участников в 14:00 у рынка Chilva Market (рядом с Tesco на Bypass Rd.), старт заезда – ориентировочно в 14:30. Байкеры проследуют до пляжа Най-Янг, а затем вернутся к изначальной точке. Зарегистрироваться можно на сайте www.gentlemansride.com. Там же можно найти стайл-гайд и всю информацию о Distinguished Gentleman's Ride.