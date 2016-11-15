Задержаны двое подозреваемых в убийстве сына полицейского на Пхукете

Разыскиваемые передали себя в руки полиции, но обвинения в убийстве отвергли. По словам одного из них, речь шла о самообороне.

15 Ноября 2016 13:10:49

35-летний Падемчай Чайчана и 22-летний Кан Пхутхаланг сдались около 16:00 понедельника, 14 ноября.

Двое подозреваемых в убийстве сына полицейского из Патонга добровольно передали себя в руки полиции. Об этом The Phuket News и «Новостям Пхукета» сообщил подполковник Нарыордин Панглисен из управления полиции Пхукет-Тауна. По его словам, 35-летний Падемчай Чайчана и 22-летний Кан Пхутхаланг сдались около 16:00 понедельника, 14 ноября.

Об убийстве сына полицейского из Патонга – 21-летнего Тханапона Чусавада – стало известно вечером 13 ноября. Сына сержанта застрелили неподалеку от British International School Phuket, куда он вместе со своим знакомым Ютрананом Джитчароном явился, чтобы урегулировать некий долг в 500 бат. Такую версию озвучил полиции Ютранан.

Подполковник Нарыордин Панглисен заявил, что двое подозреваемых обвиняются по целому ряду статей, включая убийство, покушение на убийство, незаконное ношение и хранение оружия (все по предварительному сговору). При этом обвинения мужчины отвергают.

«На допросе Падемчай признал, что стрелком был он, но отверг выдвинутые обвинения, заявив, что стрелял в рамках самообороны», – добавил офицер.

Расследование продолжается.