Задержаны двое из подозреваемых в организации взрывов в Патонге

По подозрению в причастности к организации взрывов на Пхукете ранее были объявлены в розыск 10 человек.

20 Октября 2016 17:56:40

В ходе пресс-конференции 20 октября полиция подтвердила задержание двоих подозреваемых в причастности к организации взрывов на Пхукете 12 августа (подробнее читайте здесь).

Один из подозреваемых – некто Мухаммад Мухи – был представлен журналистам. Личность второго пока что не раскрывается, но правоохранители утверждают, что мужчину уже опознал один из очевидцев.

«Оба задержанных являются выходцами из южных провинций. Оба формально опознаны свидетелями», – заявил заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Сривара Рангсипромкун, специально прилетевший на Пхукет из Бангкока по этому случаю.

«На первом допросе оба мужчины отрицали причастность к организации взрывов, но затем, в ходе допроса военными, Мухаммад Мухи признался», – добавил генерал. По его словам, собранных улик достаточно, чтобы задержанные предстали перед судом.

«У нас достаточно доказательств, таких как записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей», – заявил Сривара Рангсипромкун.