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Задержанный найден мертвым в полицейском участке Чернг-Талей

Полиция тамбона Чернг-Талей подтвердила «Новостям Пхукета», что один из задержанных был найден повешенным в камере полицейского участка.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Марта 2017 18:03:51

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал майор полиции Сакон Крайнара, задержанный Ротнайом Пхутди был обнаружен мертвым 14 марта. Офицер никак не прокомментировал предполагаемые обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, отметив лишь, что он был найден повешенным в камере предварительного заключения. 

Ротнайом Пхутди был задержан за нарушение границ частной собственности 12 марта. Мужчина забрался на забор, ограждавший дом иностранца, после чего на участке залаяла собака и Ротнайома задержали.

«На допросе он рассказал, что всего лишь забрался на забор, но не планировал проникать за него. Ротнайом улыбался и смеялся и не выглядел подавленным», – рассказал майор Крайнара, добавив, что в процессе дачи показаний мужчина сознался в употреблении наркотиков.

Тело погибшего было доставлено в морг больницы Thalang Hospital, медики которой проведут необходимые процедуры, которые могут пролить свет на происходящее.

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