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Задержан таксист обвиняемый в изнасиловании туристки

Полиция задержала таксиста по делу об изнасиловании туристки в Бангкоке, женщина уже опознала подозреваемого как насильника.

Новости Пхукета

27 Апреля 2017 11:14:26

Такси на улице в Бангкоке. Фото: Qabluna / Flickr
Такси на улице в Бангкоке. Фото: Qabluna / Flickr

Водитель такси Кхамкхунчарон Кхончатурат был задержан в Накхон-Ратчасиме 26 апреля, на следующий день после того, как 22-летняя туристка из Бразилии, имя которой не раскрывается, сообщила в полицию о том, что была изнасилована таксистом, сообщает Bangkok Post.

Женщина рассказала полицейским, что после прилета в Бангкок поймала такси у выхода из аэропорта Don Mueang и попросила отвезти ее на Soi Thong Lor в центре столицы. Однако вместо этого такси направилось на окраину города, а затем – в Супхан-Бури, где водитель изнасиловал и ограбил пассажирку, а затем бросил ее на обочине дороги.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого, которым оказался 44-летний Кхамкхунчарон Кхончатурат. Вчера он был задержан полицией, после чего доставлен для проведения следственного эксперимента на эвкалиптовой плантации в Супхан-Бури, где и произошло изнасилование. Затем Кхамкхунчарона Кхончатурата отконвоировали в здание суда провинции Супхан-Бури, где его опознала потерпевшая.

Задержанному были предъявлены обвинения в незаконном лишении человека свободы, изнасиловании и грабеже. При этом тайское издание Daily News Online сообщает, что ранее мужчина уже отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. По данным Daily News Online, одно изнасилование Кхамкхунчарон Кхончатурат совершил в 2008 году, а второе – в 2013. Как пишет Khaosod Online, из мест лишения свободы насильник освободился «недавно».

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