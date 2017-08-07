Задержан подозреваемый в убийстве подростка в буддистском храме

Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве 17-летнего бирманского юноши в храме Wat Baan Don.

7 Августа 2017 15:28:36

Подозреваемый Кхиттхисак Сонгкрам уже лишен монашеского сана. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего Вея, жившего при храме Wat Baan Don и помогавшего местных монахам. Задержание подозреваемого подтвердил «Новостям Пхукета» подполковник Амноуй Крайвуттхианан из полицейского участка Таланга. Подозреваемый оказался наркозависимым монахом из того же храма.

«Мы задержали подозреваемого, который, как мы полагаем, убил Вея», – заявил подполковник Крайвуттхианан.

Подполковник рассказал, что после обнаружения тела Вея следователи решили допросить всех монахов из храма Wat Baan Don. Один из них – Пхра Кхиттхисак Сонгкрам – вызвал у правоохранителей подозрения, поскольку на вопросы отвечал молчанием и «выглядел пьяным». Полиция попросила монаха пройти тест на наркотики и обнаружила в моче следы запрещенных препаратов. Как выяснилось, ранее Кхиттхисак Сонгкрам был неоднократно судим.

«Мы выяснили, что ранее Кхиттхисак отбывал тюремное заключение за употребление наркотиков и убийство. После освобождения он продолжил принимать наркотики и снова попал за решетку. Когда же он вышел из тюрьмы во второй раз, родственники отправили его в буддистский храм, чтобы он стал монахом», – рассказал подполковник Сонгкрам.

По словам офицера, в храме Кхиттхисак не прекратил употреблять наркотики.

«Иногда у него случались галлюцинации, он боялся, что кто-то хочет его убить», – заявил подполковник.

«Комната, в которой он жил, находилась совсем рядом с местом, где нашли тело Вея», – добавил офицер. Предполагаемого мотива он не назвал.

Нож, которым был убит 17-летний бирманец, находится в распоряжении полиции, и сейчас следователи ожидают результатов дактилоскопической экспертизы. Если отпечатки пальце Кхиттхисака совпадут со следами на ноже, тому «сразу будут предъявлены обвинения в убийстве». К настоящему моменту ему предъявлены обвинения лишь по наркотической статье, монашеского сана он уже лишен.