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Задержан исполнитель теракта в бангкокской больнице

Официальные лица сообщили о задержании 62-летнего мужчины, заложившего бомбу в больнице King Mongkut Hospital в Бангкоке.

Новости Пхукета

16 Июня 2017 10:04:20

Задержание предполагаемого исполнителя теракта подтвердили официальный представитель Минобороны Конгчип Тантраванит и глава министерства Правит Вонгсувон, сообщает Bangkok Post. На допросе задержанный признался в том, что именно он заложил в больнице бомбу, в результате взрыва которой 22 мая пострадали 20 человек.

Со ссылкой на источники Bangkok Post приводит имя подрывника. Им, по данным издания, оказался 62-летний Ватана Пумрет, ранее работавший в Управлении энергоснабжения Таиланда (EGAT), а сейчас являющийся пенсионером. Впрочем, официальные лица пока не подтвердили, что организатором взрыва был именно он.

Задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения в больнице. При обыске в доме Ватаны Пумрета были обнаружены материалы для изготовления самодельных бомб. Мужчине грозят обвинения в хранении и изготовлении взрывных устройств, а также в терроризме, если – как пишет Bangkok Post – «будут обнаружены достаточные улики».

Источники Bangkok Post в среде военных сообщили газете, что мужчина также сознался в организации взрывов у здания Национального театра в Бангкоке 15 мая, у старого здания Управления государственной лотереи 5 апреля и еще трех взрывов.

Задержанный заявил, что действовал в одиночку, но военные полагают, что сообщники у него все же должны были быть. На организацию терактов он пошел из-за неприязни к военным и текущему правительством во главе с генералом Праютом Чан-Очей.

Ненависть к военными Ватана Пумрет, по его собственным словам, испытывает с 2010 года, когда солдаты применили оружие при разгоне демонстрации «краснорубашечников» 19 мая, в результате чего погибли шесть человек.

По неподтвержденной информации, в доме подрывника были обнаружены настенные часа с портретом лидера «красных рубашек» Таксина Чинавата. Больница, в которой Ватана Пумрет устроил взрыв 22 мая, известна как один из основных госпиталей для военных.

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