Забравшегося на провода медленного лори ударило током

На Пхукете спасли медленного лори, забравшегося на провода линии электропередач и получившего удар током.

3 Июля 2017 10:38:21

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В пятницу, 30 июля, в исследовательский центр природного заказника Khao Phra Thaeo был доставлен медленный лори, получивший удар током на линиях электропередач в Таланге. По словам спасателей, животное забралось на провода около школы Ban Pakrong Cheep School. Шерсть лори была обоженна в нескольких местах, а сам примат был очень слабым.

Сотрудники Khao Phra Thaeo оказали лори необходимую помощь, а затем выпустили в естественную среду обитания, сочтя его достаточно оправившимся от удара током.

Комментируя происшествие, один из работников исследовательского центра Khao Phra Thaeo посетовал на урбанизацию, из-за которой лори лишают привычного ареала обитания и оказываются слишком близко к местам проживания людей.