Забег на 10 миль под эгидой Supersports пройдет в марте

Спортклуб Thanyapura и крупнейший в Таиланде ритейлер спортивных товаров Supersports объявили дату проведения очередного забега Supersports 10 Mile International Run.

16 Декабря 2016 15:15:12

Победитель главного забега 2015 года Джоффри Бирген.

Соревнования, на которых ожидаются более 3000 спортсменов, назначены на март 2017 года. В этот раз спортсменов ожидают четыре дистанции:

1. Главный забег на десять миль в пяти возрастных категориях от 15 лет и старше.

2. Забег на пять миль для участников в возрасте от 12 лет и старше.

3. Забег на две мили для всех возрастов.

4. Детский забег на 500 м для участников, не достигших возраста 12 лет.

Все забеги состоятся 19 марта, первая группа выйдет на дистанцию в 6:00 утра, а награждение победителей состоится в 7:30 утра, так что атлетам не придется бороться с жаркой мартовской погодой.

Все участники забегов на пять и десять миль получат памятные беговые наборы и медали. Троих лучших также ожидают кубки и денежные награды. Общий призовой фонд соревнований составляет 110 тыс. бат. Регистрационные сборы установлены на следующем уровне: десять миль – 600 бат (550 бат для команд); пять миль – 500 бат (450 бат для команд); две мили – 450 бат (400 бат для команд); детский забег – 450 бат (400 бат для команд). Зарегистрироваться можно на www.Supersports.co.th, на www.thanyapura.com и по эл. почте [email protected]

Список спонсоров соревнований этого года включает New Balance, Johnson Health Tech (Thailand), Krungthai Card Public Co. Ltd (KTC), Family Mart, 89.75 Radio Trip, Khao Phuket, Anda Focus и The Phuket News.