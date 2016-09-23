Юсуке Сато покидает Phuket FC и Таиланд

Капитан Phuket FC был с командой и на пике славы и во время прошлогоднего провального сезона. В 2014 году Юсуке даже стал лучшим бомбардиром клуба, забив за турнир шесть мячей.

28 Сентября 2016 11:01:32

Ветеран Phuket FC и капитан команды Юсуке Сато принял решение расстаться с тайским футболом и вернуться в Японию. Присоединившийся к пхукетской команде в феврале 2013 года, он до последнего момента являлся старейшим игроком «Андаманского дракона», пережившим несколько ребрендингов команды. За свою карьеру на Пхукете он 124 раза вышел на поле в форме Phuket FC и забил 13 мячей. Однако со следующего года он намерен присоединиться к одной из команд на исторической родине.

«Я хочу вернуться в Японию и играть в родной стране. Мне уже 34 года, что немало для опорного полузащитники, но я думаю, что мне удастся подписать с кем-нибудь контракт. Хотя я и не уверен, какого уровня будет этот клуб», – заявил Юсуке в беседе с «Новостями Пхукета».

«О новом контракте с менеджментом Phuket FC я даже не говорил, прямо объяснив им, что мне нужен новой челлендж, и они меня поняли», – добавил футболист.

На протяжении трех лет Юсуке Сато был без преувеличения ключевым игроком в составе Phuket FC, а в сезоне 2014 года оказался и лучшим бомбардиром команды, забив за турнир шесть мячей.

«Это был мой личный лучший сезон, но для команды весь тот год прошел в борьбе за выживание в Первом дивизионе», – вспоминает Сато.

Тогда в своей борьбе Phuket FC одержал победу, но в следующем сезоне команда все-таки вылетела из национального турнира на региональный уровень. Юсуке, несмотря на понижение клуба в статусе, решил не менять коллектив и остался с «Андаманским драконом». Легионер признается, что с клубом у него связаны как хорошие, так и печальные воспоминания».

«У меня осталось множество приятных воспоминаниях о матчах за Phuket FC, но самое лучшее из них – игра против Nakhon Pathom United FC в 2015 году. Это было мое сотое появление на поле в форме пхукетской команды и многие друзья разделили радость со мной. Этот момент я никогда не забуду», – говорит Юсуке.

«Были и неприятные моменты, хотя, конечно и не слишком плохие. Вернее было бы назвать из разочаровывающими. Первое место в этом списке занимает вылет клуба во Второй дивизион по итогам 2015 года», – добавляет футболист.

Примечательно, что был период, когда Сато планировал выступать за Ang Thong United, но в последний момент передумал и все-таки остался с Phuket FC.

«Я хочу поблагодарить все фан-клубы Phuket FC, от которых я всегда получал огромную поддержку. Да, я уезжаю с Пхукета, но, пожалуйста, не забывайте меня. Я не забуду вас никогда», – обратился Сато к болельщикам.

«Мои четыре года с Phuket FC были чудесным временем, и я это никогда не забуду. Спасибо вам и удачи Phuket FC в будущем», – заключил он.