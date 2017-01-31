Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura

Россиянин Александр Доровских пришел третьим, уступив победителю около 8 секунд.

31 Января 2017 11:47:49

Германский атлет и неоднократный победитель соревнований по триатлону Ironman Юрген Зак показал лучший результат на ежегодной классической велогонке спортклуба Thanyapura в воскресенье, 29 января.

Зак финишировал первым в открытой категории среди мужчин на классической дистанции в 106 км. Итоговое время спортсмена из Германии – 2:34:54.8 (данные здесь и далее приведены по sportstats.ca).

Второй результат среди мужчин на классической дистанции показал тайский гонщик Пичет Пынгранг, третьим финишировал россиянин Александр Доровских (2:35:02.7).

Среди женщин на дистанции в 106 км лучшей оказалась Эймеар Муллан из Ирландии (2:43:04.0), второе место заняла француженка Буайе Мулен (2:43:05.2), третье – Димити-Ли Дьюк из Австралии (2:43:16.2).

На дистанции в 45 км (мини-классика) лучший результат среди мужчин показал Пхадунгсак Кхункит (01:00:36.1), следом расположились датчанин Дан Мункхолм (01:00:36.4) и таец Киттикорн Тираватанасан (01:00:36.8). Среди женщин лучшее время продемонстрировала Ютмани Суман (01:10:23.5), следующие результаты у Наттакан Конграксавет (01:10:23.9) и Виктории Хетцель 01:10:24.1).

Всего в третьих ежегодных соревнованиях Thanyapura Phuket Classic Cycling приняли участие около 300 велосипедистов. Организаторы соревнований подготовили живописную и непростую трассу по дорогам провинций Пхукет и Пханг-Нга. Старт и финиш находились в клубе Thanyapura (участники заезда на 45 км разворачивались на середине маршрута, предложенного спортсменам, выбравшим 106 км).

После гонки Юрген Зак признался, что организаторы выбрали, на его взгляд, оптимальный маршрут.

«Записываясь на гонку, я ничего особенного не ожидал, поскольку участие принимало множество хороших атлетов. Я просто рад, что мне удалось попасть в группу, ушедшую в отрыв, и наслаждаться пейзажами», – заявил победиль, пообещав принять участие в соревнованиях следующего года.

Чемпионка в женском разряде Эймеар Муллан, в свою очередь, отметила, что дня нее участие в Thanyapura Phuket Classic Cycling стала возвращением в спорт после годовой паузы.

«Я действительно счастлива выиграть гонку Thanyapura. Для меня она стала первой с конца 2015 года, поскольку я восстанавливалась после травмы. Сейчас форма возвращается, я становлюсь лучше и позже по ходу сезона уже буду готова к триатлону», – пообещала Эймеар Муллан.