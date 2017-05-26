Юноша из BISP выступил на чемпионате по слалому

На финале в Монженевре пхукетский спортсмен показал девятый результат в возрастной группе до 16 лет.

28 Мая 2017 17:00:00

Фото: BISP

Джастин Рейд из British International School, Phuket (BISP) занял девятое место в финале международных соревнованиях по горным лыжам Ski d’Or, прошедших в апреле на склонах Монженевра в французских альпах. Соревнования проходили под эгидой Еcole de Ski Franсais. Весь турнир, с первого раунда до финала в Монженевре, собрал в этом году около 14 тыс. участников.

Десятиклассник Джастин завоевал путевку на Ski d’Or благодаря успешному выступлению на региональных соревнованиях по слалому и гигантскому слалому в Аворье, где он шесть раз оказывался в тройке победителей. На финальном турнире в Монженевре пхукетский спортсмен показал девятый результат в возрастной группе до 16 лет. При этом разница между юношами из первой десятки составляла менее секунды, что красноречиво говорит об уровне конкуренции на Ski d’Or.

Также в этом году Джастин успешно выступил на Aiglon College Cup в Швейцарии (шестое место) и на British Schools Challenge Cup в Италии (седьмое место). При этом стоит подчеркнуть, что, в отличие от многих других лыжников-юниоров, Джастин имеет ограниченные возможности для тренировок, поскольку они требуют перелетов в Европу в зимнее время года.