YouTubе заблокировал 100 страниц за неуважение к тайской монархии

По данным Bangkok Post, ежедневно блокируются 30-40 URL страниц, содержащих неприемлемую информацию о Его Величестве Пхумипоне Адульядете и монархии в Таиланде.

27 Октября 2016 13:41:25

Иллюстрация: Bangkok Post

YouTube и Google пошли навстречу властям Таиланда в блокировке страниц, содержащих неприемлемую информацию о Его Величестве Пхумипоне Адульядете и тайской монархии в целом.

Как пишет газета Bangkok Post, к настоящему моменту на YouTube заблокированы уже около 100 URL, еще около 350 адресов будут заблокированы в ближайшее время. Соответствующие цифры газете привел источник в правительстве Таиланда.

Ранее в этом месяце директор Google по PR и GR в Юго-Восточной Азии и материковом Китае Энн Лавин встретилась с заместителем премьер-министра Праджином Джунтонгом и обсудила вопрос взаимодействия в области ограничения доступа к материалам, в которых выражается неуважение к Его Величеству.

Напомним, что ранее на Пхукете уже была инициирована проверка по двум предполагаемым фактам Lese Majeste, причем в обоих случаях речь шла о записях на Facebook. Подробнее читайте здесь и здесь.