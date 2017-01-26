Яхтсмены Пхукета отличились на регате в Малайзии

До первой регаты на Пхукете осталось меньше месяца, а пока пхукетские яхтсмены приняли участие в Royal Langkawi International Regatta.

27 Января 2017 09:15:10

Яхта Emagine закончила регату на втором месте в Racing Division. Фото: Боб Мотт

Прошедшая в середине января 15-я ежегодная Royal Langkawi International Regatta позволила Пхукету пополнить копилку престижных яхтенным наград. На соревнованиях в Малайзии отличились сразу несколько островных гонщиков. В доброй половине классов представители Пхукета были лидерами, если не победителями.

В главном гоночном дивизионе (Racing) безоговорочную победу одержал 21-летний Дон Виткрафт, ставший самым молодым шкипером в гоночном классе за всю историю регаты. После успешного дебюта Виткрафта в прошлом году спортивные СМИ писали, что яхтсменам, выступающим на лодках TP52, стоит побеспокоиться о новом конкуренте. Виткрафт слова журналистов полностью подтвердил, выиграв в Лангкави шесть гонок из семи.

Вторым в дивизионе Racing стал Скотт Брэдли на на яхте Emagine, недавно прошедшей ремонт и модернизацию на верфи Precision Shipwrights. Помолодевшая Emagine финишировала первой в дебютной гонке, после чего еще четыре раза приходила в первой тройке, обеспечив Скотту Брэдли заслуженное серебро по итогам соревнований. Третье место в топовом дивизионе занял Стив Мэннинг на Black Bazza, четвертое – Питер Ахерн и Рольф Хемскерк на Oi!

В следующем классе – IRC 1 – победу праздновал экипаж Винсента Чана на Mata Hari KL Registry. Второе место – у Джона Кары на Insanity, третье – у шкипера Фагере на PhPlus. Все три лодки, соревновавшиеся в IRC 1 зарегистрированы в Малайзии, но без Пхукета здесь тоже не обошлось. Остров в IRC 1 был представлен... своими парусами! Для участия в гонках экипаж Фагере выбрал продукцию пхукетской компании Rolly Tasker.

В классе IRC 2 Пхукет праздновал полноценный триумф. Лодка Phoenix под командой шкипера Нильса Дегенколва была абсолютной звездой соревнований. Нильс выиграл семь гонок из семи и стал безоговорочным чемпионом IRC 2 (в прошлом году он был вторым).

Более того, третье место в классе IRC 2 заняла женский экипаж Лизы Шох на винтажной Farr 1104 под именем Sailescapes Fargo Ladies. Между ними расположилась малазийская команда Джереми Кэмпса на Old Pulteney Blue Angel.

Успехом закончилось и выступление на регате пхукетских катамаранов. Первое место – у Роберта ван Паридона на тримаране Tantrum Too. Роберт пришел первым в шести гонках из семи, лишь в первый день уступив лидерство Герхарду Пилсу на Fetz Ma, который в итоге стал вторым. Третье место занял экипаж нового резидента Пхукета Рика Филдинга на круизном катамаране Fusion 40 под именем Mojo. Кстати, именно ему достался по итогам регаты титул «Спортсмен» за упорство и целеустремленность. Регата проходила в условиях слабого ветра и участникам пришлось показать все свое мастерство. При этом – по иронии судьбы – добираться до Лангкави пхукетским спортсменам пришлось через штормовое море.

Тем временем, до следующей регаты на Пхукете осталось чуть более двух недель. В середине февраля в заливе Пханг-Нга пройдет традиционная Bay Regatta, в ходе которой участникам предстоит пройти маршрут от Пхукета до Краби и обратно. Каждый день будет завершаться вечеринкой в том или ином отеле сперва на островах, а затем – на материке.

Нынешняя Bay Regatta будет юбилейной, в этом году соревнованиям исполняется ровно 20 лет. Свое участие уже подтвердили многие из известных яхтсменов Пхукета включая Мика Коулмана, Джона Ньюнхэма, Роберта ван Паридона, Кирилла Сташевского, Александра Трофименко, Вудро Кристиансена и других. Подробнее об этой регате – на сайте www.bayregatta.com.

«Новости Пхукета» благодарят Боба Мотта за помощь в подготовке материала.