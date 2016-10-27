Яхтенное шоу в Паттайе пройдет по расписанию 24-27 ноября

Организаторы Ocean Marina Pattaya Boat Show подтвердили, что мероприятие состоится по графику, за исключением развлекательной программы, которая будет отменена.

27 Октября 2016 16:26:25

Рико Стапель (менеджер по чартерному направлению в Boat Lagoon Yachting); Монтира Чардчу (директор таможенного управления Мап-Та-Пхут); Тирачай Пипитсупапхон (управляющий директор Ocean Property).

Соответствующее уведомление было распространено компанией Ocean Property, которая проводит выставку с 2011 года. Нынешнее шоу по-прежнему обещает стать самым масштабным по количеству выставляемых лодок за всю историю проекта.

«Коммерческая программа выставки останется неизменной, однако запланированная ранее светская программа претерпит изменения. В рамках шоу не будет проводиться развлекательных мероприятий, вечеринок и фестиваля. На шоу будет оказано должное уважение национальному трауру», – официально заявила пресс-служба Ocean Property.

«Менеджмент Ocean Property, а также все сотрудники и организаторы Ocean Marina Pattaya Boat Show разделяют скорбь народа Таиланда с связи с кончиной Его Величества Короля Пхумипона Адульядета», – добавили организаторы.

С момента проведения первой выставки количество участников Ocean Marina Pattaya Boat Show стабильно росло, и в этом году организаторы обещают экспозицию площадью более 20 тыс. кв. м., включая выставку яхт на воде. На мероприятии будут представлены такие брендцы как Admiral, Azimut Yachts, Beneteau, Cranchi, CNB Yachts, Jeanneau, Lagoon, Monte Carlo Yachts, Prestige, Princess Yachts, Sanlorenzo, Viking Yachts и Wider. Также участие в шоу примут яхтенные брокеры, предлагающие лодки других брендов, плюс поставщики премиальной продукции и услуг из других отраслей, включая недвижимость. Место проведения шоу – Ocean Marina в Паттайе. «Новости Пхукета» являются информационным партнером мероприятия.