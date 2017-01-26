Выставка Phuket RendezVous придет на смену PIMEX с 2018 года

Гулу Лалвани и Энди Доуден перезапускают люксовую выставку PIMEX под новым брендом Phuket RendezVous.

26 Января 2017 17:57:21

В следующем году Royal Phuket Marina примет первое Phuket RendezVous. Фото: Royal Phuket Marina

Четырнадцатый год стал последним для PIMEX, крупнейшей на Пхукете выставки яхт и премиальных товаров. Уже в следующем году в гавани Royal Phuket Marina (RPM) вместо нее пройдет выставка Phuket RendezVous, которая продолжит и разовьет традиции PIMEX.

В пресс-релизе RPM отмечается, что наследие PIMEX станет основной новой выставки, которая будет проводиться в партнерстве с компанией Asia RendezVous. Новая выставка будет четырехдневной.

Экспозиция будет включать как яхты, так и другие люксовые товары, в том числе, классические автомобили, суперкары, часы, произведения искусства и недвижимость.

Нацелено мероприятие, как и его предшественник, будет на обеспеченную публику из Азии и Европы. Как и PIMEX, выставка будет сопровождаться светскими событиями, коктейльными приемами и другими мероприятиями.

«Это прекрасная возможность для люксовой индустрии Пхукета и всей Азии собраться на мероприятии, которое с уверенностью будет крупнейшим подобным событием в регионе», – заявил председатель RPM Гулу Лалвани.

«В течение последних 12 лет RPM была местом проведения PIMEX. Мы будем отталкиваться от этого успеха и ожидаем, что Phuket RendezVous каждый год будет привлекать тысячи гостей со всего мира», – добавил он.

Директор PIMEX Энди Доуден сегодня подтвердил «Новостям Пхукета», что он будет «ключевым организатором» Phuket RendezVous. По его словам, сотрудничество с организаторами Singapore Rendezvous «выведет мероприятие на новый уровень».